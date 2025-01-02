В Таганроге служба «112» круглосуточно принимает звонки горожан

В праздничные дни городские службы в Таганроге продолжают работать в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на обращения жителей. Чаще всего таганрожцы обращаются по вопросам отсутствия электро- или теплоснабжения, отключения воды или другим нештатным ситуациям.

По словам главы города Таганрога Светланы Камбуловой, за прошедший год операторами службы «112» было обработано 415089 телефонных сообщений. Эта цифра выросла на 9% по сравнению с 2023 годом. Напомним, что ЕДДС также принимает и оперативно перенаправляет сообщения соответствующим экстренным службам: 01(пожарные), 02(полиция), 03(скорая помощь), 04 (газ), 05 (ЖКХ).

«Благодарю всех операторов службы ЕДДС «112» за оперативность и вклад в обеспечение безопасности и комфорта жителей города», — написала глава города в своем telegram-канале.

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