Главная » Город

В Таганроге служба «112» круглосуточно принимает звонки горожан

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

В праздничные дни городские службы в Таганроге продолжают работать в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на обращения жителей. Чаще всего таганрожцы обращаются по вопросам отсутствия электро- или теплоснабжения, отключения воды или другим нештатным ситуациям.

Город

По словам главы города Таганрога Светланы Камбуловой, за прошедший год операторами службы «112» было обработано 415089 телефонных сообщений. Эта цифра выросла на 9% по сравнению с 2023 годом. Напомним, что ЕДДС также принимает и оперативно перенаправляет сообщения соответствующим экстренным службам: 01(пожарные), 02(полиция), 03(скорая помощь), 04 (газ), 05 (ЖКХ).

«Благодарю всех операторов службы ЕДДС «112» за оперативность и вклад в обеспечение безопасности и комфорта жителей города», — написала глава города в своем telegram-канале.

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости служба 112 Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru