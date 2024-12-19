На Дону утвержден максимальный индекс повышения платы за коммунальные услуги в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Согласно документу, в Таганроге предельный индекс изменения размера вносимой жителями платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года может составить 11,4%. Стоит отметить, что в Новочеркасске этот индекс самый высокий — 11,9%, а в Зверево самый низкий – 11,1%.

Прогнозируется, что тариф на холодную воду вырастет на 9,6% (65,66 руб./куб. м), на газоснабжение – на 10,14% (8,866 руб./куб. м), на электроснабжение в пределах социальной нормы – аж на 12,6% (5,9 руб./кВт.ч), на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – на 9,6% (633,55 руб./куб. м).

Фото Анатолия Ивашова (из архива)