В Таганроге школьникам и студентам вручили премии за победы в научных конкурсах

Церемония награждения школьников и студентов, добившихся успехов в научно-инновационных конкурсах, прошла 15 ноября в администрации Таганрога.

Напомним, такая премия была учреждена в 2018 году. За это время её получили 48 молодых таганрожцев. В этом году подано 22 заявки.

«Вручены ежегодные премии школьникам и студентам учебных заведений города за высокие результаты в муниципальных, региональных и международных научно-инновационных конкурсах. Все претенденты на премии, безусловно, не только талантливы, но и амбициозны, а главное способны взглянуть на привычные вещи под новым углом», — подчеркнула, вручая премии, глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города поблагодарила ребят, их наставников и родителей за достойное представление Таганрога, отметив, что именно семья, школа, вуз способствуют формированию интереса к научно-исследовательской деятельности.

«Уверена, такое поощрение со стороны города поможет дать старт новым задумкам. Дерзайте! У вас всё ещё впереди!», — обратилась Светлана Камбулова к лауреатам премии.

Фото: Telegram Светалны Камбуловой