В Таганроге уже год существует «Школа пленэров», в которой не только учатся рисовать, но и ходят на экскурсии, создают сувениры, совершенствуются и раскрывают свои таланты.

Пару недель назад в таганрогском дворе, каких много, и, при этом, каждый уникален по-своему, на свежем воздухе занималась группа девушек и женщин разного возраста. Художники рисовали натюрморт, используя в качестве модели стол, приготовленный для русского чаепития.

Таланты есть у каждого

Прозрачное варение с райскими яблочками красовалось в вазе, рядом — изящная розетка с конфитюром. В центре высился самовар, тоненькие чашки с блюдцами и ложечками стояли аккуратным кружком вокруг раскрашенных в перламутровые тона пары заварных чайников.

Ведет «Школу пленэров» Екатерина Купарева. Она обучалась дизайну на кафедре инженерной графики и компьютерного дизайна ЮФУ. Помимо художественного образования художник сегодня получает еще одно – психологическое.

В Лермонтовском переулке Таганрога разместилось арт-пространство, которое изначально сформировалось как Центр психологии. Здесь занимаются творческим развитием, дают возможность людям совершенствоваться, раскрывать свои таланты. Среди прочих курсов действует и «Школа пленэров».

«У нас есть и направление с развитием голоса, мастер-классы вокала. Действовал клуб, где мы учились писать книги вместе с донским издателем Юрием Кучмой. Здесь проводились занятия актёрского мастерства вместе со Златой Лазовской, актрисой театра имени А. П. Чехова, — рассказывает руководитель Центра, психолог Алексей Илларионов. — Мы проводим индивидуальные консультации, групповые тренинги и так далее».

Алексей Александрович получил образование в Таганрогском институте имени А. П. Чехова, он аспирант по психолого-педагогическому направлению в ТиУЭ.

Как объясняет Екатерина Купарева, творчество и психология связаны неразрывно.

«Взять, например, вокал. У человека могут быть различные зажимы в голосе. Репетирует спокойно, а выходит на сцену, и его начинает, буквально, трусить. Или певец не может взять высокие ноты, хотя технически голосовой аппарат ему это позволяет. И мы подключаем психологические практики, приглашая и преподавателя вокала», — отмечает Екатерина.

Рисунки с историей

Участники «Школы плэнеров» создают свои работы на самых различных площадках, в этом им помогают организаторы.

«Мы ходим рисовать на различные площадки. Сейчас договариваемся с яхт–клубом на выходные. Неделю назад побывали на Старом кладбище с увлекательной исторической экскурсией. Всем очень понравилось. Каждую встречу стараемся сделать незабываемым приключением для участников, которые рисуют, а до этого узнают что-то новое об истории Таганрога, искусства», — подчеркивает художник.

Еще Мария Нелина, дизайнер-декоратор, ведёт здесь мастер-классы по декорированию, используя порой очень сложные материалы, различные профессиональные текстурные пасты и так далее.

Помимо различных направлений для развития личности это арт-пространство отличается особенной сувенирной продукцией, по большей части посвященной нашему городу и сделанной с большой любовью.

«Сотрудничаем с музеями. Я фотограф и дизайнер, Екатерина – дизайнер. И наши работы оформлены в сувениры, — дополняет разговор Алексей Илларионов. — Есть также серия по работам участников пленэров. Сначала сделали выставку по итогам встреч, а потом выпустили линейку сувениров на основе их работ».

Хозяевам арт-пространства доступен полный цикл производства, от наброска до конечного продукта, сувенира, который может показать красоту нашего города, рассказать о его истории.

«От визуальной реализации вплоть до предметного воплощения — все делаем сами, — отмечает Алексей Илларионов. — Посмотрите, вот великолепные акварельные работы Виктории Севастьяновой с видами Таганрога, Ростова-на-Дону. Отпечатали по ним открытки, магниты, кружки. Она – художник, и у неё, конечно, нет возможностей изготавливать сувениры на основе своих авторских работ. Мы активно сотрудничаем. Сейчас заканчивается выставка таганрогского замечательного фотографа Ирины Васильевой, многие ее работы уже раскупили. Периодически устраиваем такие выставки, поддерживаем творческих таганрожцев», — добавляет он.

Здесь поражают воображение своей оригинальностью авторские светильники Ксении Щепиной. А также сумки шопперы, посвященные Таганрогу, где произведения известных художников иллюстрируют какие-то особенности нашего города и его истории. Их сюжеты разработаны Екатериной Купаревой.

Хорошая компания

«Поскольку сотрудничаем с музеями и другими объектами культуры, нас приглашают в какие-то интересные локации. Недавно рисовали в Чеховской библиотеке, где расположена старинная винтовая лестница, в залах музея Алфераки, и так далее. Тематика рисунка наполняется особым содержимым, а воспоминания о таких встречах обретает дополнительный объем», — рассказывает Екатерина.

«Школе пленэров» около года — с прошлого лета здесь встречаются практически каждую неделю.

«Когда только начинали, столкнулись с тем, что действительно людям сложно сразу пробовать рисовать, к примеру, архитектурные детали. И тогда добавились занятия в зале арт-пространства, где мы учились рисовать по фотографии с пейзажем или небольшие постановочные натюрморты, тренируя руку на простых объектах. А на следующую неделю обычно выходили рисовать «на улицу». И гости пленэров стали быстрее осваиваться», — добавляет Екатерина.

Формат, по ее словам, интересен ещё и тем, что приходят и участники с художественным образованием. Те, кто практикует, но нуждается в компании или хочет попасть в какое-то особое место, для того, чтобы рисовать. В «Школе пленэров» есть преподаватель, который новичкам объясняет приемы рисунка и рассказывает об особенностях материалов. И профессионалы, которые с удовольствием разделят такой вариант творческого общения. Обычно занятие занимает около трех часов. Постоянные участники сдружились, образовав свой клуб по интересам, приходят и новички. И каждый раз свежая тема встречи, и каждый может присоединиться к любому занятию, что называется «с нуля», и попробовать свои силы.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора и предоставленные «Школой пленэров».