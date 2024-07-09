В Таганроге семьям-долгожителям вручили награды

8 июля, в День семьи, любви и верности, в театре им. А.П. Чехова состоялось торжественное поздравление горожан от администрации Таганрога.

Семья, дом, близкие и родные — все это наполняет нашу жизнь особенным смыслом, помогает достигать больших высот, преодолевать любые невзгоды. В семье мы учимся любить и поддерживать друг друга, делимся радостями и горестями, заботимся о старших и воспитываем детей. День семьи, любви и верности, пожалуй, самый важный праздник для всех Россиян, праздник, посвященный сохранению семейных ценностей.

На празднике в театре Таганрога присутствовали супружеские пары, которые прожили вместе более 50 лет. За развитие и сохранения духовных семейных традиций, достойное воспитание детей, укрепление основ общества Знаком губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» наградили Анатолия и Валентину Кириченко, Валерия и Веру Шевченко. Медаль «За любовь и верность» получили супруги Никишевы и Хруппа. Благодарственные письма администрации Таганрога — семьи Чапля, Тищенко, Симахины, Клименко.

«Дорогие друзья, создать крепкую семью — это огромный труд обоих супругов, такой союз отмечен любовью, взаимопониманием, уважением. Всем семьям я желаю благополучия, мира и добра. Пусть все намеченные планы будут реализованы», — обратилась к таганрожцам заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Голубева.

«8 июля отмечается как день памяти святых благоверных Петра и Февроньи Муромских. Являя нам пример идеальной супружеской жизни, христианской любви и преданности, святые считаются покровителями православной семьи и брака, — напомнил благочинный приходов таганрогского округа иерей Борис Гущин. — Любовь, как известно, все побеждает. И я желаю, чтобы любовь жила в вашей душе, чтоб вы могли этой любовью делиться со своими близкими».

К поздравлениям присоединяется и «Таганрогская правда». Желаем, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

Анастасия Топина, фото Анатолия Ивашова