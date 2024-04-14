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В Таганроге с вечера 14 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий

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Из-за ветрового нагона воды есть вероятность подтопления низменных и прибрежных территорий, предупредил жителей города глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

#Погода

Уважаемые таганрожцы! По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, в Таганроге ожидается ухудшение погодных условий. Вечером 14 апреля на устьевом участке реки Дон начнется ветровой нагон воды. Максимальные уровни ожидаются во второй половине дня и вечером 15 апреля. В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением низменных и прибрежных территорий, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Глава администрациии попросил горожан в эти дни быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Напомним, сильный ураган обрушился на Таганрог и Ростовскую область 27 ноября 2023 года. Из-за ветрового нагона воды были затоплены Центральный и Приморский пляжи, Пушкинская набережная, десятки жилых домов, расположенных возле моря.

Фото Сергея Плишенко

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Андрей Фатеев МЧС погода в Таганроге Таганрогский залив
Таганрогская правда
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