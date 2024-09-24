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В Таганроге с 95-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны

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В Таганроге поздравили с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Александровну Обучеву.

Город

Как сообщает телеграм-канал управления ЗАГС Ростовской области, Вера Александровна — ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.».

В свой юбилей она получила персональные поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Ростовской области Василия Голубева. Сотрудники ЗАГСА тоже пожелали имениннице здоровья и огромного оптимизма.

Фото t.me/uzagsro

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Таганрогская правда
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