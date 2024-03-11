В Таганроге ростовский мошенник забирал деньги у стариков

В Таганроге полицейские задержали 20-летнего жителя Ростова, который работал вместе с мошенниками и причастен к обману семерых пожилых людей на общую сумму 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В феврале нынешнего года в полицию Таганрога обратились семь горожан, самому старшему из которых 78 лет. Все они стали жертвами мошенников.

Сценарий во всех случаях был одинаков. На стационарный телефон стариков звонил неизвестный и сообщал об аварии, якобы совершённой их близким человеком. Затем следовала просьба передать деньги на лечение пострадавших, либо на урегулирование вопроса о непривлечении к уголовной ответственности виновника.

Когда пособника мошенников задержали оперативники, он рассказал, что увидел объявление о работе в одном из мессенджеров. В обязанности фигуранта входило забирать деньги у обманутых пенсионеров и переводить их своему сообщнику. Адреса пожилых людей курьеру сообщались заранее. Часть полученной суммы курьер оставлял себе, остальную сумму переводил «работодателю». При задержании у него изъяли около 200 тысяч рублей, похищенные у одного из потерпевших.

Сейчас ростовчанин заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Иллюстрация скрин видео ГУ МВД по Ростовской области