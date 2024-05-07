В Таганроге Роспотребнадзор помог вернуть покупателю почти 50 тысяч рублей

В Таганрогском городском суде специалисты территориального отдела «Роспотребнадзора защитили права покупателя, которому при покупке автомобиля навязали дополнительную услугу стоимостью 48 300 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, покупателю при продаже машины компанией ООО «Д.С. Дистрибьютер» была навязана дополнительная платная услуга по обеспечению кредитного обязательства «Независимая гарантия «Волга»». Об этом мужчине стало известно только после заключения кредитного договора, при изучении документов.

Согласно законодательству, потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. Однако, когда покупатель попытался вернуть деньги за услугу, продавец ответил отказом. Тогда мужчина обратился в суд. Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево- Курганском, Куйбышевском районах вступили в процесс с целью защиты прав потребителя и дачи заключения по делу.

В декабре минувшего года по результатам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение в пользу потребителя: взыскана не только сумма по договору, которая составила 48 300 рублей, но и компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 26 650 рублей, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Сейчас решение суда вступило в законную силу.

Фото Анатолия Ивашова