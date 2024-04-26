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В Таганроге резко ухудшилось качество воздуха из-за пыльной бури, принесенной из Сахары

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По данным метеопортала AccuWeather, 26 апреля в трех городах Ростовской области — Таганроге, Ростове и Новочеркасске — отмечается резкое ухудшение качества воздуха. Причиной метеорологи называют пыльную бурю, идущую на юг России из Сахары.

Новости Таганрога

О приходе пыли из Сахары метеорологи сообщали еще несколько дней назад. Вчера, 25 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале опубликовал фото «желтых осадков» в Белгороде.

Небо стало желтым, а после дождя на машинах и предметах остался налёт. Похожее наблюдали и в Крыму, — написал Тишковец.

О пожелтевшем небе в местных пабликах сообщают и ростовчане.

Специалисты отмечают, что концентрация пыли в воздухе сейчас невысокая, серьезный вред здоровью это явление вряд ли нанесет. Но людям, страдающим астмой и другими заболеваниями дыхательной системы, рекомендуют в ближайшие дни сократить время пребывания на улице.

Жители Таганрога еще помнят бурю сентября 2020 года, когда город буквально засыпало мелкой пылью. Будем надеяться, что в этот раз неприятное погодное явление обойдет наш город стороной.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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