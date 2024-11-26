В Таганроге сценарист, режиссер и продюсер Михаил Шевчук вместе с актерами, которые сыграли главных героев, представил в кинотеатре «Чарли» свой фильм «Воплощение».

Михаил Шевчук известен адаптацией на современный лад Лермонтова («МаскЕрад»), ремейком «Кавказской пленницы» («Убежать, догнать, влюбиться»), фильмом «Танцуй со мной» и другими. В 2010 году он основал кинокомпанию «Пророк».

Новая картина посвящена женской доле, силам, которые дают защитникам Родины любовь жен и матерей. Главные роли исполнили Анастасия Шевчук, Михаил Черныш, Ольга Кабо и другие. Сценарий написал сам режиссер. Песни в фильме поет также Анастасия.

По сюжету фильма молодая учительница Анна пытается навести справки о своем супруге, который участвовал в военных действиях и пропал без вести, но безрезультатно. Однажды у дома появляется странный человек в рваной одежде, который зовет себя именем пропавшего без вести мужа. Да еще знает никому не известные детали из их совместной жизни…

Режиссер и актеры любезно ответили на несколько вопросов журналиста для читателей «Таганрогской правды».

— Михаил, не слишком ли эта тема болезненна в наши дни, чтобы окружать её мистическим подтекстом, фантазировать на эту тему?

— А когда мы будем её поднимать? Через 70 лет? Нет, давайте как-то дышать вместе. Культура, я имею в виду всё: кинотеатр, поэзия, проза, — все в едином моменте должны быть, если это настоящее искусство!

— Какую основную идею вы решили осветить в своей работе?

— Всё получилось за небольшой промежуток времени. Существовал, витал в воздухе некий культурологический запрос — в целом, на роль женщины в сегодняшнем обществе, в нынешней нашей жизни, но роль женщин с точки зрения любви. Абсолютной космической любви, женской любви во всех её ипостасях: мать, жена, дочь, сестра, бабушка. И нужно это именно сейчас, когда мы внутренне в некотором социальном «раздрае», в котором находимся по разным причинам…

Вся эмоциональная нагрузка, сохранение каких-то человеческих ценностей, сохранение дома, семьи, очага ложится на женщину. Женщина умеет, как ни странно, это всё вывозить – социальные и психологические передряги. Мужчине, при всем его величии и значении, легче медведя «закошмарить» в берлоге, чем разрешить даже некоторые бытовые дилеммы. Он готов помогать и соответствовать… Но сохранять баланс в семье – это удивительная способность женщины. Я думаю, что сейчас вообще Россия в эмоциональном смысле держится на женских плечах. Это не секрет, наверное, какая-то наша парадигма историческая.

Чем кинематограф чем отличается от больших социальных институтов? Мы можем «заглянуть» в одно окошко, в одну судьбу, в одну семью! И поэтому у кино может быть более глобальный эффект, нежели у каких-то других источников в области подачи настоящей сути семейных, моральных ценностей.

— Главную роль в «Воплощении» играет ваша супруга. Не мешает ли это в семейной жизни? Может, вы и вне съемок продолжаете спорить о том или ином эпизоде?

Разные ситуации бывают. В основном, это нас еще больше сплотило. Любая женщина со мной рядом оказалась бы обречена варится в эдаком творческом «котле». Если человек рядом — деятельный созидатель, невозможно не «гореть» вместе с ним. Мы взаимно друг друга подогреваем, и так легче. Анастасия окончила университет Ломоносова — факультеты искусствоведения и исторический, и сейчас взяла на себя задачи креативного директора, помогает с пиаром. У нас небольшая студия, и все в ней – «многорукие Шивы», то есть, делаем много разного и интересного.

— Скажите, оправдали ли актеры ваши ожидания?

— Да, конечно. Другого и быть не могло. Фильм — это долгое время проб и принятия решений, потом — репетиции. Мы, как пьесу, сыграли историю по сценарию ещё до съёмочной площадки в стенах родного Мосфильма, здесь ошибки не могло быть. У нас маленький бюджет, мы не имеем права на ошибку.

— Мать военного у вас играет Ольга Кабо, очень сильная актриса. Повлияла ли она на ход съемок фильма как-то по-своему?

— Есть ансамбли актёров очень хороших, и я знаю, как они могут сыграть вместе. Такой вариант – тоже здорово, берёшь этих ребят, и они блистательно на своих местах работают. Но сегодня актеров масштаба, подобного масштабу Ольги Кабо я затрудняюсь вспомнить. Мы с ней осуществили некий творческий сговор, договорились о каких-то общих мировоззренческих моментах, и дальше я полностью её «отпустил». Мы только молились, чтобы камера успела зафиксировать эту невероятную магию актёрского мастерства, которую она демонстрировала во время исполнения своей роли. Ольга Кабо меня удивила. Она ещё выше и острее сделала эти темы, о которых мы рассуждаем, о которых мы пытаемся со зрителем вести диалог, подняла на какой-то действительно космический максимум. Актриса сыграла материнскую любовь в абсолюте.

— Как долго шли съемки?

— Мы быстро снимали, а перед этим очень долго готовились. Не можем себе позволить снимать медленно. У нас небольшая независимая компания, и дело не только в бюджетировании. Много натурных съемок, а это Балтика, конец осени – в кадр требовалась эта звенящая балтийская природа, холодная, изменчивая. Хотелось создать атмосферу красивого одиночества, отчуждения героев, их личную планету. Старались делать всё быстро — у нас и так периодически смывало в море декорации …

— Какие у вас дальнейшие творческие планы?

— Планов, слава Богу, громадье. Сейчас у нас уже практически «на выданье» комедия о женихе с Марса, озвучка идёт. Надеемся весной порадовать наших зрителей, в основе — неплохая литература. Опять же, ностальгируем по хорошему советскому кино, когда комедия — это действительно комедия. И сейчас в разработке картина, которую будем снимать, наверное, начиная со следующей осени, называется «Севастополь – 98», сага о молодых людях, родившихся в 90-х.

В фильме воплощение Илья Черныш сыграл роль Странника. Он тоже ответил на несколько наших вопросов.

— Илья, ожидали, что вас возьмут на главную роль в «Воплощении»?

— До последнего момента этот вопрос оставался открытым. Перед режиссёром стоял сложный выбор: я не студент и не выпускник театрального вуза. И все-таки Михаил решил попробовать взять на главную роль человека, грубо говоря, с улицы. Но сначала долго взращивал в себе, наверное, это решение. Для меня до самого начала съемок оставалось загадкой — возьмут, или нет, и справлюсь ли я с этой задачей?

— Изменила ли вас эта роль?

— Роль необычная, психологически очень насыщенная. Даже для выпускников театральных вузов тяжело играть сумасшедшего. Еще сложнее человеку, который проживает всё действие изнутри: именно такую задачу поставил режиссёр. Мы три месяца готовились к роли. Если вы столько времени живёте не своими чувствами, внутри вас, так или иначе, какие-то кирпичики перестраивается на совершенно другой лад. И требуется немало времени для того, чтобы либо вернуться немножко назад, либо двигаться дальше, уже имея эту информацию внутри.

Еще одной нашей собеседницей стала Анастасия Шевчук, сыгравшая роль Ани.

— Известно, что вы снимаетесь в кино с 13 лет и у вас обширная фильмография. Чем отличалась эта работа?

— Вы правильно отметили, я достаточно давно существую в своей профессии. Работаю в театре, снималась в кино примерно 15 лет. И хочу отметить, Анна — это одна из самых сложных моих ролей. И раньше случались отдельные эпизоды, сцены из фильмов с серьёзной драматической работой, но небольшие по времени. А в фильме «Воплощение» на протяжении всей истории моя героиня все время находится в состоянии нервного срыва. Буквально – кипящий чайник. Это оказалось невероятно сложно: ком в горле, и просто не вдохнуть, не выдохнуть. Думаю, каждой женщине известно это чувство: человек искренне любящий понимает, насколько это тяжело — потерять своего близкого. Или, как моя героиня, жить в неведении — жив её супруг, или нет. Её же это просто душит, играть такое — невероятно сложно. Там нет ни одной простой бытовой сцены, каждый раз ты находишься на грани нервного срыва. Держаться в таком состоянии золотой середины и не впасть в истерику – в этом и заключалась на этот раз моя актёрская работа. Надеюсь, у меня получилось и это интересно зрителю.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора