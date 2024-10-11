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В Таганроге рекультивация полигона ТБО завершена на 75%

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До конца текущего года будут полностью закончены работы на нескольких мусорных полигонах Ростовской области, включая таганрогский, рекультивация на которых ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Новости Таганрога

Ход работ по рекультивации нескольких полигонов твердых бытовых отходов в донском регионе проинспективал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Он посетил полигоны в Новочеркасске, Цимлянске, Донецке, Ростове-на-Дону и Таганроге. На них ведутся работы в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». В частности, продолжается монтаж геосинтетических материалов и труб пассивной дегазации, а также устройство слоя из плодородного грунта, говорится в сообщении правительства РО.

Работы на всех объектах идут по графику и до конца текущего города будут полностью завершены. На сегодня процент готовности таганрогского полигона ТБО площадью 27,2 га составляет 75%, ростовского (северо-западная промзона), площадью 58,2 га, — 82%, новочеркасского, площадью 15,3 га, — 71%, цимлянского полигона, площадью 9,2 га, — 78%, донецкого, площадью12,2 га, — 97%.

«Благодаря рекультивации полигонов мы улучшаем экологическую обстановку в регионе, снижаем риски загрязнения почвы и подземных вод, а также создаем условия для дальнейшего развития территорий. Всего от этого проекта получат пользу более 1,6 млн жителей Ростовской области», — подчеркнул Игорь Сорокин.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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