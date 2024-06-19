В Таганроге реконструируют кабельную линию в центре города

Работы по реконструкции кабельной линии электропередачи, питающей центр Таганрога, общежитие и котельные ЮФУ, водонапорные станции и отделение банка, проведут «Россети Юг» до конца 2024 года.
«Реконструкция позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей и снизить потери электроэнергии в распределительной сети 6 кВ», — сообщили в компании.
Кабельная линия 1975 года постройки расположена в центральной исторической части Таганрога, в районе улицы Шмидта и Некрасовского переулка. Ее протяженность — более 720 метров. В настоящее время энергообъект находится в непригодном для дальнейшей эксплуатации техническом состоянии.
Энергетики на всем протяжении линии заменят существующий кабель на новый, надежный и безопасный, с изоляцией из сшитого полиэтилена.
В некоторых местах во время благоустройства центра города кабель попал под тротуары.
«Чтобы не доставлять неудобства горожанам, в таких местах прокладка кабеля будет производиться методом горизонтально направленного бурения, без причинения ущерба городской инфраструктуре», — поясняют «Россети Юг».
Работы планируется провести без перерыва электроснабжения потребителей. Завершение реконструкции намечено на IV квартал текущего года. Объем финансирования проекта составит 10,4 млн рублей.
Фото «Россети Юг»