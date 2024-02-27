В Таганроге реализуется проект «Профессионалы»

В реализации проекта принимает активное участие депутат городской Думы, директор дирекции спецкомплексов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Владимир Карагодин.

Большинство людей лишь мечтают увидеть то, что ежедневно видят пилоты за штурвалами своих лайнеров. Такое же отдалённое, можно сказать, романтическое представление у многих – в первую очередь, у подрастающего поколения – и о том, как создаются самолёты, – говорит Владимир Карагодин. – При этом в Таганроге уже более 100 лет существует мощное авиастроительное производство. Поэтому я с большим удовольствием присоединился к проекту «Профессионалы» межрегиональной общественной организации «Работающая молодёжь Юга», направленному на профориентацию школьников.

Профориентация – действенный инструмент решения кадровой проблемы, с которой все последние годы сталкиваются предприятия и целые отрасли промышленности. Для роста экономики необходим постоянный приток молодых квалифицированных специалистов с новыми силами, с новыми идеями. Поэтому сегодня очень важно помочь школьникам как можно раньше найти то, к чему есть предрасположенность, и начать развивать навыки для будущей профессиональной деятельности.

В этом и состоит суть проекта «Профессионалы», который реализуется в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и в других городах Ростовской области при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области». К участию в проекте для проведения встреч со школьниками приглашены известные руководители и специалисты, добившиеся заметных успехов в различных сферах.

У меня более 20 лет работы на одном из лучших авиастроительных предприятий России, в том числе более 12 лет стажа испытательных проектов в качестве бортового инженера-испытателя воздушного судна. Учитывая этот опыт, мне есть что рассказать ребятам, чтобы помочь им найти своё призвание и раскрыть свой потенциал, – отмечает Владимир Карагодин.

Уже состоялись две встречи – в лицее № 28 и в школе № 37. Во время встреч Владимир Карагодин поделился со школьниками интересными фактами из истории отечественной авиации и авиастроения, сведениями о видах авиации, строении и основных агрегатах самолёта. Рассказал не только о выдающихся российских авиаконструкторах, но и о своих сегодняшних коллегах по ТАНТК – инженерах, технологах, слесарях, станочниках, лётчиках-испытателях.

Общаясь с ребятами, отвечая на их вопросы, увидел неподдельный интерес к авиации, к новым знаниям, к профессиям в авиастроении, – поделился Владимир Карагодин. – Буду рад, если кто-нибудь из них выберет эту стезю в жизни и, получив профильное образование, придёт работать к нам на предприятие.

Проект «Профессионалы» продолжается. На очереди – встречи в других таганрогских школах.

Источник и фото dumataganroga.ru