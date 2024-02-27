Главная » #Образование

В Таганроге реализуется проект «Профессионалы»

На чтение 3 мин Просмотров 16 Опубликовано

В реализации проекта принимает активное участие депутат городской Думы, директор дирекции спецкомплексов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Владимир Карагодин.

#Образование

Большинство людей лишь мечтают увидеть то, что ежедневно видят пилоты за штурвалами своих лайнеров. Такое же отдалённое, можно сказать, романтическое представление у многих – в первую очередь, у подрастающего поколения – и о том, как создаются самолёты, – говорит Владимир Карагодин. – При этом в Таганроге уже более 100 лет существует мощное авиастроительное производство. Поэтому я с большим удовольствием присоединился к проекту «Профессионалы» межрегиональной общественной организации «Работающая молодёжь Юга», направленному на профориентацию школьников.

Профориентация – действенный инструмент решения кадровой проблемы, с которой все последние годы сталкиваются предприятия и целые отрасли промышленности. Для роста экономики необходим постоянный приток молодых квалифицированных специалистов с новыми силами, с новыми идеями. Поэтому сегодня очень важно помочь школьникам как можно раньше найти то, к чему есть предрасположенность, и начать развивать навыки для будущей профессиональной деятельности.

В этом и состоит суть проекта «Профессионалы», который реализуется в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и в других городах Ростовской области при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области». К участию в проекте для проведения встреч со школьниками приглашены известные руководители и специалисты, добившиеся заметных успехов в различных сферах.

У меня более 20 лет работы на одном из лучших авиастроительных предприятий России, в том числе более 12 лет стажа испытательных проектов в качестве бортового инженера-испытателя воздушного судна. Учитывая этот опыт, мне есть что рассказать ребятам, чтобы помочь им найти своё призвание и раскрыть свой потенциал, – отмечает Владимир Карагодин.

Уже состоялись две встречи – в лицее № 28 и в школе № 37. Во время встреч Владимир Карагодин поделился со школьниками интересными фактами из истории отечественной авиации и авиастроения, сведениями о видах авиации, строении и основных агрегатах самолёта. Рассказал не только о выдающихся российских авиаконструкторах, но и о своих сегодняшних коллегах по ТАНТК – инженерах, технологах, слесарях, станочниках, лётчиках-испытателях.

Общаясь с ребятами, отвечая на их вопросы, увидел неподдельный интерес к авиации, к новым знаниям, к профессиям в авиастроении, – поделился Владимир Карагодин. – Буду рад, если кто-нибудь из них выберет эту стезю в жизни и, получив профильное образование, придёт работать к нам на предприятие.

Проект «Профессионалы» продолжается. На очереди – встречи в других таганрогских школах.

Источник и фото dumataganroga.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#Таганрог городская Дума новости образование
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика