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В Таганроге реализуется проект «Искусство даёт крылья»

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В минувшее воскресенье в Таганроге побывали около сотни детей и родителей, проживающих в пунктах временного размещения Неклиновского района — лагерях «Спутник» и «Водник». Они стали участниками интересных и познавательных мероприятий, которые прошли в рамках реализации проекта «Искусство даёт крылья».

Город

В нашем городе гости первым делом посетили Таганрогский художественный музей, где увидели шедевры изобразительного искусства в постоянной экспозиции, познакомились с различными видами декоративно-прикладного искусства на «Весенней выставке», совершили прогулку с экскурсией по скульптурному дворику, а также приняли участие в интерактивной программе с играми, народными забавами и различными конкурсами.

Затем гости побывали в кинотеатре «Нео», где посмотрели мультфильм «Кунг-фу Панда – 4».

Интересную поездку организовала депутат городской Думы Таганрога Елена Сирота. Напомним, что проект «Искусство дает крылья» реализуется культурно-историческим фондом «Возрождение Таганрога» (генеральный директор — Елена Сирота) при поддержке Благотворительного фонда «Синара».

Юрий СОМКО.

Фото предоставлено Таганрогским художественным музеем

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Таганрогская правда
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