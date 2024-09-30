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В Таганроге разыскивают 71-летнего мужчину

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С 27 сентября 2024 года о местонахождении 71-летнего Леонида Сергеевича Шеманского ничего неизвестно.

Город

Поиском пропавшего пенсионера занимается полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Ростовской области».

Приметы Леонида Шеманского: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Предположительно был одет в черную ветровку, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: страница Вконтакте «Лиза Алерт Ростовской области»

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Таганрогская правда
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