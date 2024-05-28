В Таганроге разыскивают 69-летнюю пенсионерку в халате

В Таганроге пропала 69-летняя Раиса Павловна Чмирь. Сейчас к ее поиску подключились волонтеры, сообщает на своей страничке ВКонтакте поисковый отряд «Лиза Алерт».

О местонахождение женщины ничего неизвестно со вчерашнего дня, 27 мая.

Ее приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, волосы гранатового цвета, глаза карие. Женщина была одета в халат леопардовой расцветки, темный сарафан с рисунком в виде персиков и шлепанцы.

Сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей просят по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Фото ВК «Лиза Арлет»