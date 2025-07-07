В Таганроге разыскивают 49-летнего Андрея Бажина

О местонахождении мужчины ничего неизвестно уже больше месяца.

В Таганроге полиция и волонтеры ведут поиски 49-летнего Андрея Валерьевича Бажина. Мужчина пропал 2 июня.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в темно-синий рабочий комбинезон.

Любую информацию об Андрее Бажине просят сообщать по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.

Отметим, что по данным поискового отряда «Лиза Алерт. Ростовская область», в июне текущего года было зарегистрировано 91 сообщение о пропаже людей. Из них 48 человек удалось найти живыми. К сожалению, пятеро из пропавших обнаружены погибшими. Поиски ещё 17 человек продолжаются.

Также волонтёры сообщили, что в июне 7 человек были найдены и доставлены домой, информация о пропаже 8 человек не подтвердилась. Личность одного из пропавших была установлена.

Фото: ВК «Лиза Алерт. Ростовская область»