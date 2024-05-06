В Таганроге разрушается фасад жилого дома на улице Дзержинского

В соцсетях жители Таганрога разместили фотографии трехэтажного жилого дома, расположенного по улице Дзержинского, 180. Горожане пишут, что с фасада дома отваливаются куски бетона и штукатурки. И опасаются – такая ситуация может привести к травмированию людей, так как на первом этаже находятся кафе и магазины.

Почему городские власти не обращают внимание на происходящее? Можно же хотя бы огородить опасное место? – задают вопросы таганрожцы.

За разъяснениями мы обратились в администрацию города.

Жилой дом по указанному адресу находится в ведении управляющей организации ООО «УК «21 век». Не так давно здесь был проведен капитальный ремонт фасада, строение еще находится на гарантии.

В рамках гарантийного обязательства, по факту обрушения штукатурного слоя с фасадной части здания, отправлено обращение с претензией в фонд капитального ремонта Ростовской области. Страховочные мероприятия проведены вчера, 5 мая. Опасная для прохода зона обозначена сигнальной лентой, – уточнили в управляющей организации.

Фото администрации Таганрога