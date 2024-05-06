Главная » Город

В Таганроге разрушается фасад жилого дома на улице Дзержинского

На чтение 1 мин Опубликовано

В соцсетях жители Таганрога разместили фотографии трехэтажного жилого дома, расположенного по улице Дзержинского, 180. Горожане пишут, что с фасада дома отваливаются куски бетона и штукатурки. И опасаются – такая ситуация может привести к травмированию людей, так как на первом этаже находятся кафе и магазины.

Город

Почему городские власти не обращают внимание на происходящее? Можно же хотя бы огородить опасное место? – задают вопросы таганрожцы.

За разъяснениями мы обратились в администрацию города.

Жилой дом по указанному адресу находится в ведении управляющей организации ООО «УК «21 век». Не так давно здесь был проведен капитальный ремонт фасада, строение еще находится на гарантии.

В рамках гарантийного обязательства, по факту обрушения штукатурного слоя с фасадной части здания, отправлено обращение с претензией в фонд капитального ремонта Ростовской области. Страховочные мероприятия проведены вчера, 5 мая. Опасная для прохода зона обозначена сигнальной лентой, уточнили в управляющей организации.

Фото администрации Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
администрация Таганрога ЖКХ капремонт
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru