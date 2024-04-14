В Таганроге растет выявляемость онкологических заболеваний

Статистика утверждает, что выявляемость онкологических заболеваний в Таганроге с каждым годом растет. Что поможет вовремя диагностировать патологию? Как правильно отнестись к болезни и последующей терапии? Какие методы лечения рака сегодня доступны жителям нашего города? Эти и другие вопросы мы задали врачу-онкологу, хирургу, заведующему отделением опухолей молочной железы и онкогинекологии Таганрогского филиала ГБУ РО «Онкодиспансер» Александру Шаповалову.

— Александр Сергеевич, для многих диагноз «рак» — это приговор. Так было условно 10 лет назад, такое мнение бытует и по сей день? Насколько изменилась медицина за прошедшее время, можно ли сказать, что человечество колоссально продвинулось в вопросе лечения онкологических заболеваний?

— Прежде всего рак — это не приговор. Сегодня даже не боятся говорить, что рак излечим. Конечно, чем раньше выявляется болезнь, тем больше шансов исцелиться. За последние несколько лет онкомедицина шагнула настолько далеко, что на фоне лечения удается стабилизировать состояние пациентов даже с четвертыми стадиями заболевания. Но проблема еще и в том, что рак — табуированная тема в общественном и социокультурном пространстве. Я считаю такой подход неверным. Люди должны знать об этом заболевании хотя бы для того, чтобы меньше его бояться. Только тогда диагноз перестанут воспринимать как точку невозврата, пройдя которую, теряешь всё. Если лечить, если вовремя обращаться, болезнь можно победить.

— Вовремя обращаться — это когда?

— Возьмем мой профиль. Если женщине положено с определенной периодичностью проходить осмотр у гинеколога, делать УЗИ молочной железы или маммографию, игнорировать это нельзя. Сегодня активно возобновляется практика, связанная с отслеживанием состояния здоровья без особенных к тому показаний. Сюда можно включить мероприятия по диспансеризации населения, систематические плановые осмотры, которые регулярно проводят на крупных предприятиях. Упомянуть следует и онкоскрининг как комплекс мероприятий, разработанный для раннего выявления злокачественных образований. Кроме того, сейчас получение медицинских услуг стало намного доступнее. Имеется онлайн-запись. В нашем диспансере, например, центр амбулаторной онкологической помощи открыт, замечательно функционирует. Для того, чтобы к нам попасть, не надо прилагать каких-то особенных усилий. Просто берешь направление у своего терапевта, приходишь, и перед тобой открывается весь спектр диагностических исследований.

— Насколько в лечении онкологических заболеваний важен настрой пациента?

— Очень важен. Более того, скажу, что настрой пациента часто играет даже более значимую роль, чем само лечение. Конечно, после того, как мы озвучиваем диагноз, большинство людей впадают в депрессию, уходят в себя. Но наступает момент, когда необходимо сконцентрироваться, настроиться на борьбу. Человек должен сам хотеть вылечиться — иначе никак. Без согласия пациента проводить лечение невозможно. Бывает такое, что мы предлагаем операцию, настаиваем на хирургическом вмешательстве, но человек с головой уходит в болезнь. Он пишет необходимые отказы, обрекая себя на произвол судьбы. На этом этапе пациент выходит из нашего ведения. Дальнейшие его шаги лежат вне поля врачебной юрисдикции. Настоять мы не в силах, заставить не вправе. Самое страшное, что через некоторое время пациент возвращается, но, увы, время упущено, сделать ничего нельзя. Вместе с тем существуют и обратные примеры. В моей практике были случаи, когда пациенты с самыми тяжелыми диагнозами излечивались благодаря настрою на выздоровление. Они живы и наблюдаются в онкодиспансере по сей день.

— Какие методики лечения рака существуют сегодня? Какие практикуются в онкологическом диспансере Таганрога?

— Существует три основных метода лечения: хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. Эти способы могут применяться как сами по себе, так и комплексно, в сочетании друг с другом. В нашей больнице реализуются все из названных видов.

— В последнее время появляется всё больше и больше новых способов лечения злокачественных образований. Среди наиболее известных можно назвать таргетную и иммунотерапию. Как вы относитесь к этим методам?

— Отношусь положительно. Я вижу результаты.

— Применяются ли эти методики в Таганрогском онкодиспансере?

— Конечно! Слава Богу, сейчас такая возможность имеется. Закупаются таргетные препараты, проводится иммунотерапия. Эти методики успешно применяются при новообразованиях легких, раке молочной железы, меланоме. Это то, с чем, например, конкретно я сталкиваюсь. Прогресс не стоит на месте. Появляется нечто новое. И мы обязаны быть к этому восприимчивы.

— Расскажите о новейшем оборудовании под названием «Система радиотерапевтическая на базе ускорителя электронов «Halcyon (RUS)» по ТУ.26.60.11.-003-04161415-2021 с принадлежностями», которая была введена в эксплуатацию в мае 2023 года.

— Аппарат проводит 3D-планирование. Сначала система разрабатывает схему или план, определяет, где находится опухоль. Затем клетки образования подвергаются облучению. Важно отметить, что система высокоточная. Она воздействует только на злокачественную ткань, не затрагивая при этом окружающие доброкачественные клетки. На данный момент эта система — лучшая в области.

— Как вы считаете, благодаря каким факторам онкологический диспансер Таганрога сегодня поднял качество медицинского обслуживания на такой высокий уровень?

— Сделано всё, чтобы работа врачей протекала в самых комфортных условиях, а пациенты получали высококачественное лечение. Деятельность диспансера отслеживается на всех уровнях, инициируется закупка современного оборудования, новейших препаратов. Кроме того, в нашей больнице собрана сильная команда врачей. Тот уровень оказания медицинских услуг, который мы имеем сегодня, — это полностью и однозначно результат скрупулезной работы и добросовестного труда всех членов коллектива, той ответственности, с которой каждый подходит к своему делу.

Фото onkotgn.ru

— Онкологическая служба города была организована в далеком 1935 году, когда при 2-й горбольнице создали онкологический пункт с отделением на 25 коек, где работали три врача. Сегодня наш онкодиспансер — развитая структура, имеющая в своем арсенале современное оборудование и высококвалифицированных врачей. Как вы думаете, почему, несмотря на полную реорганизацию, среди населения бытует устойчивое мнение, что лечить онкологию в Таганроге нельзя?

— Я тоже часто задаюсь этим вопросом. Наверное, определенную роль играет недостаточная информированность населения. Таганрог — небольшой город. Возможно, у кого-то когда-то был негативный опыт, связанный с посещением онкодиспансера. Это запомнилось. Усовершенствовалась система, изменился подход к медицинскому обслуживанию, к пациентам, а то укоренившееся, вросшее в память мнение осталось. Вот и получается, что теперь мы должны бороться не только с погрешностями внутренней системы, но и с мифами, которые бытуют в обществе.

— Как вы считаете, какие мероприятия могли бы помочь жителям Таганрога узнать больше о качестве предоставляемых онкодиспансером медицинских услуг?

— Определенно какая-то просветительская работа должна вестись среди населения. В нашей больнице часто проводятся встречи соответствующего направления. Онкологи диспансера посещают открытые мероприятия, посвященные данной тематике. Но этого, скажем прямо, всё равно недостаточно. В конечном итоге такая деятельность преследует одну цель: человек должен знать, что в случае выявления злокачественной опухоли он не останется один на один с болезнью, что есть место, куда можно и нужно обратиться, — место, где ему обязательно помогут.

Действительно, проблема неосведомленности в сфере лечения заболеваний онкологического спектра в нашем городе стоит как никогда остро. И главный вопрос даже не в отсутствии объективной оценки осуществляемой в этом направлении деятельности. Проблема таит в себе более опасный симптом. Дело в том, что среднестатистический таганрожец, столкнувшись с такой болезнью, как рак, начинает искать неочевидные решения, вследствие чего теряет не только драгоценное время, но и возможность попасть в руки грамотного специалиста. Сегодня мы просто обязаны говорить об этом.

Беседовала Маргарита ЛИХОМАНОВА, фото автора.