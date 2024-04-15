В Таганроге расследуют уголовное дело о смерти беременной женщины

Глава Следкома РФ А.И. Бастрыкин держит его на контроле.

Ход уголовного дела о смерти 26-летней беременной женщины в Таганроге находится на контроле председателя СК России А.И. Бастрыкина.

К главе ведомства обратилась сестра погибшей таганроженки, которая «выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее 26-летней беременной сестры». В ноябре 2022 года та неоднократно обращалась в местную больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, однако, по мнению близкой родственницы, надлежащую медицинскую помощь ей не оказали, в госпитализации отказали. Спустя три дня после первого обращения беременную женщину ее близкие все же доставили в больницу, где та скончалась. Сестра погибшей в своем обращении указывает на то, что до настоящего времени никто к уголовной ответственности по факту смерти не привлечен.

Уголовное дело по данному факту находится в производстве СУ СК России по Ростовской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении регионального следкома.

Председатель СК РФ А.И. Бастрыкин в ответ на обращение таганроженки поручил руководству ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» ускорить производство судебной экспертизы, а и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Фото: следком по РО