В Таганроге раньше срока завершено возведение двух спортплощадок

Еще две многофункциональные спортплощадки появились на карте Таганрога. На территории лицея № 28 и школы № 22 завершены работы, связанные с устройством спортивных объектов.

Эти проекты в 2023 году стали победителями конкурса губернаторской программы «Сделаем вместе!». Спортплощадки удалось возвести раньше намеченного срока



На площадке в 28-м лицее появилось новое покрытие, выполнена разметка, установлены ворота для игры в футбол, баскетбольные стойки и щиты с кольцами, оборудование для игры в волейбол. Стоимость работ составила более 2 млн рублей. Это средства областного, местного бюджетов, а также инициативных поступлений бизнеса и частных лиц.

В школе № 22, кроме площадки для игровых видов спорта, было оборудовано место для турников.

«Благодарю руководителей школ за инициирование таких важных проектов не только для их образовательных организаций, но и для города. Уверен, что площадками с удовольствием будут пользоваться и учащиеся школ, и ребята, живущие рядом с учреждениями образования», – отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Механизм инициативного бюджетирования позволяет за счёт средств областного бюджета решать локальные задачи, которые важны для жителей города. На реализацию каждого инициативного проекта из областного бюджета выделяется до 2 млн рублей, остальное составляют софинансирование из местного бюджета и привлечённые средства.

С 2025 года по решению Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области сумма областной субсидии на реализацию каждого инициативного проекта увеличена до 3 млн рублей.

Фото и видео: ТГ-канал Андрея Фатеева