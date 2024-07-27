26 июля в преддверии Дня торговли, который отмечается сегодня, в городской администрации прошло торжественное мероприятие. Поздравить отличившихся работников торговой отрасли пришли глава администрации Таганрога Андрей Фатеев и его заместитель по экономике Светлана Камбулова.

Наш город, благодаря своему географическому расположению и пересечению торговых морских путей, издавна славился купеческим прошлым. Известно, что он был задуман Петром I не только как военная крепость, но и как порт для международной торговли на юге России.

В настоящее время в Таганроге работники торговли успешно продолжают заложенные еще основателем города славные купеческие традиции.

«В нашем городе есть как крупные торговые сети, так и магазины «шаговой доступности. Таганрог – второй город в области по количеству населения и мы также занимаем прочное второе место по объему оборота розничной торговли и общественного питания. У нас есть условия для развития этого бизнеса. Торговля продолжает быть развивающейся отраслью экономики. В городе насчитывается 2500 отраслевых предприятий, и эта цифра постоянно растет», — отметил Андрей Фатеев.

Славились таганрогские купцы и меценатством. Благодаря им, мы имеем много исторических культурных мест. Сейчас в торговой отрасли занято большое количество людей, которые со своими обязанностями достойно справляются.

За высокий профессионализм и активное участие в социально-экономическом развитии города, а также в честь Дня работников торговли благодарственными письмами администрации города были награждены работники ООО «ТД Иванка», ИП Лаптев В.Н., магазина «Ириска», ИП Егорова Э.И., АО «Центральный рынок» и другие. Среди них и управляющий магазином ООО «ЮТА» Елена Дзюба, которую поздравил с наградой присутствующий на мероприятии генеральный директор ООО «ЮТА» Дмитрий Колтунов.

Здесь же был представлен и новый начальник управления потребительского рынка товаров и услуг городской администрации Владимир Хлыстов.

Анатолий Ивашов, фото автора