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В Таганроге работников пищевой промышленности поздравили с праздником

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Уважаемые работники пищевой промышленности!

Город

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пищевая промышленность всегда имела огромное значение для продовольственной безопасности страны. Чтобы не менялось в мире и в жизни каждого из нас, неизменным остается одно – продукция предприятий пищевой промышленности по-прежнему необходима всем.

Сегодня пищевая промышленность обеспечивает насыщение продовольственного рынка продукцией широкого ассортимента и высокого качества. При возможности выбора таганрожцы, как и большинство россиян, предпочитают именно отечественную, местную продукцию.

Примите сердечную благодарность за заботу о здоровье населения, стремление сделать продукты питания вкусными, полезными и доступными по цене. От всей души желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия!

С.А. Камбулова

Глава города Таганрога

Р.В. Корякин

Председатель городской Думы

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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