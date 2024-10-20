В Таганроге работников пищевой промышленности поздравили с праздником

Уважаемые работники пищевой промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пищевая промышленность всегда имела огромное значение для продовольственной безопасности страны. Чтобы не менялось в мире и в жизни каждого из нас, неизменным остается одно – продукция предприятий пищевой промышленности по-прежнему необходима всем.

Сегодня пищевая промышленность обеспечивает насыщение продовольственного рынка продукцией широкого ассортимента и высокого качества. При возможности выбора таганрожцы, как и большинство россиян, предпочитают именно отечественную, местную продукцию.

Примите сердечную благодарность за заботу о здоровье населения, стремление сделать продукты питания вкусными, полезными и доступными по цене. От всей души желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия!

С.А. Камбулова

Глава города Таганрога

Р.В. Корякин

Председатель городской Думы

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