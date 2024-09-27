В Таганроге работников «Красного котельщика» и «Лемакса» поздравили с праздником

Председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко и первый заместитель главы городской администрации Светлана Камбулова поздравили коллективы АО «ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «Лемакс» с наступающим профессиональным праздником – Днём машиностроителя.

«Красный котельщик» – признанный лидер отечественного котлостроения, входящий в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России. Среди ключевых клиентов завода – крупнейшие генерирующие объекты, включая тепловые и атомные станции.

«Сегодня просто невозможно себе представить экономику Таганрога и Ростовской области без «Красного котельщика». Завод выпускает надёжную конкурентную продукцию мирового уровня, которую используют более 90% энергетических предприятий нашей страны. Его имя известно далеко за пределами России и это, безусловно, повод для гордости горожан», – отметила в своём поздравлении Инна Титаренко.

Машиностроительное направление для «Лемакса» – одно из нескольких видов деятельности. Однако именно благодаря производству современных отопительных котлов, водонагревателей и стальных панельных радиаторов о таганрогском предприятии узнали во всех уголках нашей страны и ближнем зарубежье. У предприятия грандиозные планы по расширению производства: ввод в эксплуатацию новых линий по выпуску отопительного оборудования и строительство первого в Таганроге индустриального парка.

Вручая благодарственные письма городской Думы, Инна Титаренко поблагодарила коллективы обоих предприятий за значительный вклад в развитие экономики города и страны, повышение престижа рабочих профессий, высокую культуру производства, укрепление традиций трудовых династий и семейных ценностей.

«Желаю вам и вашим семьям мира, добра, крепкого здоровья, благополучия и достатка, предприятиям – полного портфеля заказов, высокой выручки, новых успехов и достижений», – пожелала Инна Титаренко.

Источник и фото dumataganroga.ru