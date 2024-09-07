Главная » Культура

В Таганроге работает выставка художников школы Блонской

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

В Таганроге в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки (ул. Петровская, 96) работает выставка работ учащихся и педагогов Таганрогской детской художественной школы имени Серафимы Блонской.

Культура

Она посвящена 55-летию этого муниципального автономного учреждения дополнительного образования. В экспозиции представлены рисунки и картины различных жанров, выполненные в разнообразных техниках.

Выставка, заслуживающая внимания детей, взрослых, художников и просто интересующихся изобразительным искусством, продолжит работу до 20 сентября.

На следующей неделе в газете «Таганрогская правда» можно будет прочитать интервью с директором школы Людмилой Озериной.

Антон СЛОВАКОВ,фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выставка культура новости Таганрог Чеховская билиотека
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru