В Таганроге работает выставка художников школы Блонской

В Таганроге в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки (ул. Петровская, 96) работает выставка работ учащихся и педагогов Таганрогской детской художественной школы имени Серафимы Блонской.

Она посвящена 55-летию этого муниципального автономного учреждения дополнительного образования. В экспозиции представлены рисунки и картины различных жанров, выполненные в разнообразных техниках.

Выставка, заслуживающая внимания детей, взрослых, художников и просто интересующихся изобразительным искусством, продолжит работу до 20 сентября.

На следующей неделе в газете «Таганрогская правда» можно будет прочитать интервью с директором школы Людмилой Озериной.

Антон СЛОВАКОВ,фото автора