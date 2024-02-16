В Таганроге проводятся приёмы граждан в рамках «депутатского треугольника»

Жители города обращаются к депутатам всех уровней с самыми актуальными вопросами.

В общественной приемной Таганрогского местного отделения партии «Единая Россия» состоялся приём граждан, который совместно провели депутат Законодательного Собрания Ростовской области Станислав Дегтярёв и председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.

В рамках программы взаимодействия депутатов всех уровней (так называемого «депутатского треугольника») были рассмотрены обращения таганрожцев по вопросам, связанным с проектом «Безопасные качественные дороги». В частности, качества проведённого ремонта автомобильных дорог и выполнения гарантийных обязательств по их ремонту, необходимости программы асфальтирования межквартальных и дворовых проездов и т.д.

Поднимались и другие проблемные темы, беспокоящие жителей города – стихийные свалочные очаги и бездомные животные на улицах, благоустройство территорий, перебои в водоснабжении, ремонт фасадов зданий и другие.

По итогам приёма обратившимся были даны подробные разъяснения, вопросы приняты в работу.

Практика проведения приёмов граждан в рамках «депутатского треугольника» в общественной приемной Таганрогского местного отделения партии «Единая Россия» давняя и регулярная. Так, на прошлой неделе совместный приём проводили депутат Государственной Думы РФ Сергей Бурлаков, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Татьяна Михеева и заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов.

Источник: городская Дума Таганрога