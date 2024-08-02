Главная » Благоустройство

В Таганроге проверяют работу светофоров

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

От их качественного функционирования зависит безопасность дорожного движения на городских улицах.

Благоустройство

В Таганроге продолжаются работы по своевременному ремонту и обслуживанию светофорных объектов, сообщает администрация города.

Сегодня, в частности, выполнены работы по восстановлению зеленого сигнала пешеходного перехода в центральной части города, по адресу: переулок Мечниковский/улица Фрунзе.

Таганрогские власти напоминают жителям, что рри обнаружении неполадок или перебоев в работе светофорных объектов можно сообщить о них в диспетчерскую службу по телефону 43-14-09 или по тел. 05.

Фото из архива «ТП»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство новости светофоры Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru