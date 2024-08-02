В Таганроге проверяют работу светофоров

От их качественного функционирования зависит безопасность дорожного движения на городских улицах.

В Таганроге продолжаются работы по своевременному ремонту и обслуживанию светофорных объектов, сообщает администрация города.

Сегодня, в частности, выполнены работы по восстановлению зеленого сигнала пешеходного перехода в центральной части города, по адресу: переулок Мечниковский/улица Фрунзе.

Таганрогские власти напоминают жителям, что рри обнаружении неполадок или перебоев в работе светофорных объектов можно сообщить о них в диспетчерскую службу по телефону 43-14-09 или по тел. 05.

Фото из архива «ТП»