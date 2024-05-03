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В Таганроге провели обрезку деревьев на нескольких улицах

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На улицах Таганрога продолжаются работы по обрезке и спилу аварийно-опасных, сухостойных и поврежденных деревьев и кустарников.

Благоустройство

Как сообщили в МКУ «Благоустройство», в целях обеспечения безопасности дорожного движения обрезка ветвей проводилась на улице Свободы и на пересечение улиц Калинина и Комарова. Теперь там хорошо видны дорожные знаки и светофорные объекты.

Кроме того в последнюю неделю апреля работы велись в переулках 1-м Новом — от ул. 1-я Линии до ул. Маршала Жукова. А также по точечным адресам на улицах Плотникова, Шевченко, Греческой, Ленина, Л. Чайкиной, П. Тольятти, Ломоносова и в переулке Некрасовском.

Фото МКУ «Благоустройство»

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Таганрогская правда
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