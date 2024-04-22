В Таганроге провели обрезку деревьев на 16 улицах

В Таганроге сотрудники коммунальных служб выполнили весеннюю обрезку веток на 16 улицах. Еще по восьми адресам аварийно-опасные деревья пришлось удалить. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

За минувшую неделю сухие деревья спилили на улицах Сызранова, Железнодорожной, Ломакина, К. Либкнехта, Харьковской, П. Тольятти, 20-й Садовой площадке и в переулке 18-м Артиллерийском.

На улице Выгонной работники коммунальной службы удалили ненужную поросль. Обрезка веток велась на улицах Пархоменко, Менделеева, Дачной, Дзержинского, Ленина, Социалистической, в переулках Итальянском, Некрасовском, 3-м Артиллерийском и других. В ближайшие дни работы будут продолжены.

Фото МКУ «Благоустройство»