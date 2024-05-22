В Таганроге проведут единый «День безопасности на водных объектах»

Профилактическое мероприятие проводится на старте купального сезона в Таганроге.

Единый «День безопасности на водных объектах» состоится на Приморском пляже 31 мая. Начало в 11 часов. В план включены:

показательные и обучающие мероприятия по правилам безопасности на воде;

отработка практических навыков по оказанию первой помощи пострадавшим на воде.

Принять участие в «Дне безопасности на водных объектах» могут все желающие.

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области (из архива)