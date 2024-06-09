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В Таганроге проведет прием граждан замначальника регионального Следкома

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В Таганроге проведет личный прием граждан заместитель руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Александр Валиев, сообщает телеграм-канал ведомства.

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Прием будет проходить в помещении следственного отдела по Таганрогу, расположенном в переулке Итальянском, 4. Для предварительной записи, а также по иным вопросам, связанным с организацией и проведением приема, можно до 13 июня включительно обращаться в рабочее время по телефонам: 8(863) 210-18-89, 8(863) 210-97-63.

Напоминаем, что граждане могут обратиться к руководству областного следственного управления по вопросам, связанным с возбуждением и расследованием уголовных дел, проведением процессуальных проверок, с жалобами на действия (бездействие) следователей следственного управления, а также по другим, требующим вмешательства со стороны руководства управления, проблемам.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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