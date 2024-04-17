В Таганроге прошло вручение золотых знаков ГТО

В Таганроге в пресс-центре стадиона «Торпедо» прошло награждение знаками ГТО в честь 10-летия современного комплекса «Готов к труду и обороне» и подведение итогов конкурса «ГТОшка» среди дошкольных образовательных учреждений.

Заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева вручила дипломы победителям и призёрам конкурса «ГТОшка». А золотые знаки ГТО получили таганрогские спортсмены, педагоги и призеры региональных фестивалей.

В частности, золотым знаком ГТО была награждена Заслуженный мастер спорта России, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука, серебряный призер Чемпионата Мира Елена Осипова.

Фото ВК «Таганрог спортивный»