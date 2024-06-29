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В Таганроге прошло внеочередное заседание городской Думы

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28 июня в Таганроге состоялось внеочередное заседание городской Думы, вызванное необходимостью оперативного внесения изменений и дополнений в ряд ранее принятых решений. Некоторые депутаты участвовали в заседании в дистанционном формате.

Город

По инициативе прокуратуры Таганрога скорректировано Положение об организации оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории города. В частности, изложена в новой редакции статья 8 «Особенности погребения погибших (умерших) военнослужащих, ветеранов и отдельных категорий граждан». В статье уточнён перечень лиц, погребение которых и изготовление памятников которым будет осуществляться за счёт средств тех федеральных органов, где они несли службу либо исполняли обязанности по контракту. Тем самым городской Думой расширены меры социальной поддержки в отношении силовых структур.

Также по предложению прокуратуры внесены изменения в Положение о бюджетном процессе Таганрога. Положение приведено в соответствие федеральному законодательству в части программы муниципальных гарантий: предоставление муниципальных гарантий приостановлено до 1 января 2025 года.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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