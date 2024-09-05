В Таганроге прошло последнее заседание городской Думы нынешнего созыва

5 сентября во время завершающего для городской Думы VII созыва заседания депутаты внесли изменения в ряд ранее принятых решений, приведя их в соответствие с Уставом города Таганрога.

Как сообщалось ранее, в апреле текущего года двумя областными законами был изменён порядок избрания глав муниципальных образований в Ростовской области. В Таганроге, в частности, глава города Таганрога будет избираться городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять администрацию города. Председатель городской Думы перестанет быть главой города и будет возглавлять только этот представительный орган местной власти.

Соответствующие изменения были внесены в Устав города Таганрога, утверждённый в новой редакции решением городской Думы от 04.07.2024 №475.

Следующий шаг – корректировка ранее принятых нормативно-правовых актов местного значения. Так, из реестра муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Таганрога исключены должности «председатель городской Думы – глава города Таганрога» и «глава администрации города Таганрога, назначаемый по контракту». Вместо них в реестр внесены должности «глава города Таганрога» и «председатель городской Думы города Таганрога».

Подобным образом изменены решения Думы, которыми ранее были утверждены структура администрации Таганрога и структура городской Думы, а также решение «О денежном содержании и дополнительных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в городе Таганроге». Ещё одним решением депутаты утвердили Регламент городской Думы в новой редакции. (Подробности прошедшего заседания – в видеозаписи).

В дальнейшем работа по обновлению нормативно-правовой базы, устанавливающей новую организационную структуру и правовой статус органов и должностных лиц местного самоуправления, будет продолжена.

Сегодняшнее заседание стало завершающим для Городской Думы VII созыва, избранной в сентябре 2019 года. За пять лет таганрогская Дума провела 76 заседаний, в ходе которых депутаты рассмотрели 656 вопросов и приняли 486 решений городской Думы.

Уже на этой неделе состоятся выборы в городскую Думу VIII созыва. Голосование будет проходить 6, 7 и 8 сентября.

Источник и фото dumataganroga.ru