Завтра, 15 марта, мировая общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей. В преддверии этого события в Таганроге прошли различные тематические мероприятия: выездные консультации, онлайн-семинары и другие.

Особенностью ежегодного праздника является то, что каждый раз он проводится по определенной тематике. В 2024 году Всемирный день защиты прав потребителей проходит под девизом: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей».

В последние годы искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифрового мира, проник в большинство сфер жизни людей, от профессиональной деятельности до развлечений. Развитие искусственного интеллекта имеет множество преимуществ, в то же время его применение может иметь серьезные последствия для безопасности потребителей, такие как распространение ложной информации, нарушение конфиденциальности, мошеннические действия.

Мероприятия, организованные в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, направлены на осуществление комплексного подхода к обеспечению эффективной защиты прав российских потребителей, в том числе от рисков, связанных с использованием платформ, управляемых искусственным интеллектом.

С 1 по 15 марта в Таганроге проводятся различные тематические мероприятия в сфере защиты прав потребителей – в соответствии с планом, разработанным городской администрацией города.

Так, 1, 4 и 6 марта специалистами сектора защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации Таганрога были проведены выездные консультации граждан по вопросам защиты прав потребителей в крупных торговых центрах города — «Лето», «Мармелад» и «Калинка». Их цель – формирование навыков рационального потребительского поведения и повышение информированности и правовой грамотности граждан.

В ходе мероприятий таганрожцы получили разъяснения по актуальным вопросам, касающимся нарушения сроков передачи предварительно оплаченного товара и выполнения работ (оказания услуг), возврата некачественного товара и так далее. Также потребителей познакомили с тематической информационной продукцией, образцами претензионных и исковых заявлений.

4 марта в онлайн формате был проведен семинар для потребителей по теме: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей»», в том числе по вопросам защиты прав потребителей с разъяснением требований законодательства РФ. Граждане активно принимали участие, задавали интересующие вопросы.

5 марта в секторе защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации Таганрога прошел День открытых дверей. В ходе проведения мероприятия таганрожцев ознакомили с Законом о защите прав потребителей и встречающимися в нем понятиями о продавце, потребителе и исполнителе.

Антон СЛОВАКОВ.

Фото управления потребительского рынка администрации города