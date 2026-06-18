В Таганроге прошли «Веселые старты» для воспитанников воскресных школ

140 участников соревновались в ловкости, скорости и демонстрировали знания, полученные на занятиях в воскресных школах.

В Таганроге на базе спортивного комплекса «Молекула» прошла спартакиада среди воспитанников воскресных школ Таганрогского благочиния. Мероприятие организовали в рамках взаимодействия комиссии по физической культуре и спорту и отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии.

Благочиннический этап спартакиады под названием «Веселые старты» собрал 140 участников из воскресных школ храмов Таганрогского благочиния. Соревнования начались с молебна, который возглавил благочинный Таганрогского округа иерей Борис Гущин, настоятель Георгиевского храма.

В течение двух часов команды соревновались в ловкости, скорости и сообразительности, а также проверяли знания, полученные на занятиях в воскресных школах. По итогам соревнования победила дружба: все дети получили грамоты за участие, а также были отмечены победители в индивидуальных номинациях.

Фото: сайт «Таганрогское благочиние»