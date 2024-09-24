В Таганроге прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

24 сентября в морском порту Таганрога состоялись тренировочные учения по ликвидации разлива нефтепродуктов.

В ликвидации условной ЧС были задействованы силы и средства Таганрогского морского торгового порта, аварийно-спасательного формирования — ООО «КубаньЭкоНефтеРесурс» и подразделений пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области.

В рамках учений отработано взаимодействие привлекаемых сил и средств при максимально возможном прогнозируемом разливе нефти и нефтепродуктов.

«Выполнены оперативное развертывание органов управления при ЧС, необходимые действия аварийно-спасательных формирований по ликвидации последствий ЧС, отработана система организации оповещения и связи», — сообщает пресс-служба ГУ МЧс России по Ростовской области.

По легенде учений, в результате подвижек грунта произошла деформация и последующая разгерметизация одного из резервуаров комплекса для перегрузки мазута на суда. Часть мазута вылилась и растеклась по территории. В результате аварийной ситуации от отравления парами пострадал работник комплекса. Спасатели оказали мужчине первую помощь и передали бригаде скорой помощи.

На месте разлива существовала угроза возгорания — сотрудники МЧС России провели развёртывание пожарно-технического вооружения и покрыли опасную зону пеной. Спасатели, оснащенные переносными газоанализаторами, обеспечили контроль концентрации паров разлитого нефтепродукта на месте проведения работ.

В зоне ЧС сформировано контурное заграждение и при помощи нефтесборных установок откачивался мазут. Параллельно шла ручная очистка загрязненной территории шанцевым инструментом с использованием сорбента.

«По итогам учений отмечена слаженность действий всех привлекаемых подразделений, показавших профессионализм и хорошую выучку при локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов. Все поставленные цели были достигнуты», — отмечается в сообщении.

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области