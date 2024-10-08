В Таганроге прошли соревнования по бильярду среди инвалидов

Они были посвящены Году добрых дел.

Сегодня в Таганроге в бильярдном клубе «Пирамида» прошли городские соревнования по бильярду среди инвалидов, посвященные Году добрых дел. Возраст участников составил от 10 до 72 лет и старше. Мужчины и женщины соревновались отдельно в дисциплине «Свободная пирамида».

Победители и призеры были награждены дипломами и медалями Комитета по физической культуре и спорту Таганрога.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»