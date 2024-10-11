В Таганроге прошла донорская акция «Кубок донорства крови – 2024»

Участниками акции стали студенты и сотрудники Инженерно-технологической академии Южного федерального университета.

Инициатива проведения донорских акций в вузе Таганрога принадлежит донорам Института компьютерных технологий и информационной безопасности.

«Мотивация у ребят разная: кто-то столкнулся с проблемой, когда нужна была кровь близкому человеку, сейчас есть потребность у госпиталей и лечебных заведений в крови, также нужно обеспечивать стратегический запас крови на случай внештатных ситуаций. Наши студенты всегда готовы мобилизоваться и прийти на помощь, чтобы спасти жизни других людей, – отметил заместитель директора ИКТИБ ЮФУ Антон Кумов.

Уже в шестой раз проведение донорской акции в ИТА ЮФУ поддерживают «Союз машиностроителей России», Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Профсоюзная организация ЮФУ.

«Мы очень благодарны всем участникам таких акций, поскольку люди осознают важность донорства крови, плазмы, костного мозга. Ведь даже одна донация крови способна спасти 3 человеческие жизни, – рассказала координатор донорства и волонтерской деятельности в Ростовском региональном отделении Российского Красного Креста Екатерина Качанова.

В этот раз акцию решили провести в зале ученого совета ИТА ЮФУ. Там было установлено три донорских кресла, возле каждого из которых находились специальные весы для сбора крови. Из желающих сдать кровь выстроилась большая очередь.

«В акции принимаю участие во второй раз. Это благое дело, так как наша кровь может очень помочь людям, которые в ней нуждаются. Например, участникам СВО или пострадавшим жителям Курской области», – поделился впечатлениями от акции студент 3 курса ИКТИБ ЮФУ Даниил Коломиць.

Участниками донорской акции стали 76 студентов и сотрудников ИТА ЮФУ, они сдали более 34 литров крови.

Донорская акция проходит в ИТА ЮФУ два раза в год и пользуется большой популярностью. Присоединиться к ней может любой студент или сотрудник университета в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.

По материалам Центра общественных коммуникаций ЮФУ