В Таганроге прошла бизнес-встреча «Опоры России» с предпринимателями города

13 ноября в Таганроге состоялась бизнес-встреча Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» с предпринимательским сообществом города.
«На встрече обсудили важные вопросы, обменялись мнениями. Также был избран новый председатель местного отделения. Им стал директор ООО «Торговый Дом Лаптев» Владимир Лаптев», — рассказала в своем Тelegram-канале глава города Таганрога Светлана Камбулова.
Глава города отметила, что предприниматели играют одну из ключевых ролей в развитии Таганрога. Сегодня более 57 тысяч человек заняты в сфере малого и среднего бизнеса. Малый бизнес — важный элемент городской экономики, способствует её динамичному развитию.
Предприниматели поддерживают инициативы, благотворительные проекты, оказывают помощь военным, участвующим в СВО. Умеют принимать все вызовы, быстро адаптироваться к новым условиям и показывать достойный результат в своей работе.
«Уверена, что благодаря налаженному взаимодействию власти и предпринимательского сообщества, мы продолжим совместную работу на благо нашего города», — подчеркнула Светлана Камбулова.
Фото Анатолия Ивашова