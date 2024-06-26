В Таганроге прошла акция по уничтожению дикорастущей конопли

25 июня представители казачьей дружины города Таганрога совместно с работниками городской администрации приняли участие в акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей».
Были обследованы брошенные земельные участки, городские урочища, дачные и садоводческие товарищества. Выявленные очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений ликвидированы участниками рейда. Мест произрастания культивируемой конопли не обнаружено.
В текущем году аналогичные акции запланированы в июле и августе. Работа казачьей дружины по обследованию территории города и уничтожению опасных растений будет продолжена.
Фото tagancity.ru
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