В Таганроге прошла акция по уничтожению дикорастущей конопли

25 июня представители казачьей дружины города Таганрога совместно с работниками городской администрации приняли участие в акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей».

Были обследованы брошенные земельные участки, городские урочища, дачные и садоводческие товарищества. Выявленные очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений ликвидированы участниками рейда. Мест произрастания культивируемой конопли не обнаружено.

В текущем году аналогичные акции запланированы в июле и августе. Работа казачьей дружины по обследованию территории города и уничтожению опасных растений будет продолжена.

Фото tagancity.ru