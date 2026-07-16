В Таганроге прошел турнир по мини-футболу с участием игроков с особенностями здоровья

Победу одержала команда участников СВО.

16 июля в спортивном зале таганрогской спортшколы №1 прошел турнир по мини-футболу в рамках фестиваля адаптивных видов спорта, приуроченного к 80-летию со дня основания учреждения.

Соревнования стали настоящим испытанием силы духа, воли и опыта. В инклюзивном фестивале участвовали спортсмены с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН) и с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт ПОДА) из школы №1.

В Комитете по физкультуре и спорту Таганрога сообщили, что в фестивале также приняла участие команда, состоящая из участников СВО. Именно они одержали победу в турнире, обыграв команду родителей «особенных» спортсменов. Организаторы поздравляют спортсменов и тренера команд Панченко С.Н. с ярким праздником спорта, силы духа, силы воли и опыта.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»