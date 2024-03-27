В Таганроге прошел  тур исторических баталий «Сила в правде!»

В десяти школах Таганрога прошёл тур исторических баталий «Сила в правде!», участниками которого стали 300 старшеклассников.

Организаторами проекта выступили Ростовская региональная общественная организация содействия развитию региона, Центральная городская публичная библиотека им. А.П. Чехова и администрация Таганрога.

Основная цель проекта — помощь школьникам в освоении методов распознавания исторических мифов, познании средств и способов современных когнитивных войн, проверке своих знаний по истории родной страны. Ведущими школьных туров баталий стаои заведующая отделом дореволюционных и ценных изданий Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова Наталья Мартынова и представитель молодежного парламента города Таганрога Валентин Асташев.

В ходе баталий, которые велись на протяжении февраля и марта старшеклассники таганрогских школ вспомнили исторические события и личности, научились выявлять методы деструктивного воздействия на общество и, самое главное, научились анализировать информацию и отстаивать свою точку зрения. В процессе работы с распространенными мифами об истории и современности России, ребята задумались о необходимости противодействия информационным атакам и критического анализа того потока информации, который сегодня влияет на формирование общественного мнения.

Участники смогли не только продемонстрировать знание истории, но и показали себя поколением, способным размышлять, анализировать, критиковать, доказывать свою точку зрения и сохранять историческое наследие своей страны для её будущего.

По итогам школьных баталий ученики школ № 24, 37, 38 прошли в следующий тур соревнований – городской тур исторических баталий «Сила в правде!», победители представят Таганрог на региональном уровне.

Источник и фото tagancity.ru