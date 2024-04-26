В Таганроге прошел траурный митинг, посвященный 38-й годовщине Чернобыльской трагедии

Сегодня, 26 апреля, в Таганроге, у памятника жертвам радиационных катастроф, состоялся траурный митинг, посвящённый 38-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Именно в этот день, 26 апреля 1986 года в Советском Союзе произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века.

Участниками митинга стали ликвидаторы аварии на ЧАЭС и члены их семей, будущие спасатели – студенты Таганрогского механического колледжа, представители общественности. Они отдали дань памяти и уважения подвигу «чернобыльцев», остановивших распространение смертельной опасности. Среди них были и наши земляки. Многим за этот подвиг пришлось поплатиться здоровьем и даже жизнью.

Со словами признательности за совершенный подвиг к «чернобыльцам» обратились глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов и председатель Таганрогской городской общественной организации инвалидов «Чернобыль» Александр Кошман.

Валерий Селиванов от имени депутатов городской Думы поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС за самоотверженность и героизм, проявленные во имя спасения миллионов жизней:

Чернобыльская катастрофа показала, что в мире не всё подвластно человеку. И её последствия могли быть гораздо более страшными для миллионов жителей планеты, если бы не ваше участие, не ваш подвиг, который мы всегда будем помнить. Желаю вам и вашим семьям здоровья, добра, мира и благополучия!

В завершение митинга его участники возложили цветы к подножию памятника жертвам радиационных катастроф.

Источник: городская Дума Таганрога