Свой первый сольный концерт представила студентка III курса Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского Рахиль Фаррахова. Камерный зал не смог вместить всех желающих, некоторые слушатели разместились в соседних помещениях.

Семья Фарраховых переехала из Ижевска в Таганрог в 2014 году. Рахили тогда было 12 лет. Её папа и мама, Айрат (Алексей) и Лариса Фарраховы, после переезда в наш город с радостью узнали, что здесь – бесплатное начальное музыкальное образование. В семье – десять детей, старшие окончили Таганрогскую детскую музыкальную школу имени П.И. Чайковского, младшие учатся в ней. Занятия музыкой развивают не только психоэмоциональную сферу, но также и волю, интеллект, характер.

Первым педагогом Рахили в музыкальной школе стала Валентина Валерьевна Петровская. В Таганрогский музыкальный колледж юная гитаристка к своей радости поступила в класс преподавателя Владимира Васильевича Сердюка (именно ему она посвятила свой первый сольный концерт). В Екатеринбурге, в Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского, учится в классе преподавателя Станислава Валерьевича Нестерова.

В ходе концерта Рахиль с благодарностью вспоминала присутствовавших в зале своих учителей из Таганрогского музыкального колледжа: Владимира Васильевича Сердюка, руководителя оркестра народных инструментов Сергея Гавриловича Чумаченко, преподавателя теории музыки Наталью Авксентьевну Головченко (У Натальи Авксентьевны как раз был День рождения, и блестящее выступление одной из любимых учениц стало для нее прекрасным подарком), а также своих молодых коллег Павла Кораблева и Анну Бутримову.

Антон СЛОВАКОВ

Фото Владимира Дорда