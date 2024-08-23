Главная » Культура

В Таганроге прошел первый сольный концерт гитаристки Рахили Фарраховой

На чтение 2 мин Просмотров 36 Опубликовано

Свой первый сольный концерт представила студентка III курса Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского Рахиль Фаррахова. Камерный зал не смог вместить всех желающих, некоторые слушатели разместились в соседних помещениях.

Культура

Семья Фарраховых переехала из Ижевска в Таганрог в 2014 году. Рахили тогда было 12 лет. Её папа и мама, Айрат (Алексей) и Лариса Фарраховы, после переезда в наш город с радостью узнали, что здесь – бесплатное начальное музыкальное образование. В семье – десять детей, старшие окончили Таганрогскую детскую музыкальную школу имени П.И. Чайковского, младшие учатся в ней. Занятия музыкой развивают не только психоэмоциональную сферу, но также и волю, интеллект, характер.

Первым педагогом Рахили в музыкальной школе стала Валентина Валерьевна Петровская. В Таганрогский музыкальный колледж юная гитаристка к своей радости поступила в класс преподавателя Владимира Васильевича Сердюка (именно ему она посвятила свой первый сольный концерт). В Екатеринбурге, в Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского, учится в классе преподавателя Станислава Валерьевича Нестерова.

В ходе концерта Рахиль с благодарностью вспоминала присутствовавших в зале своих учителей из Таганрогского музыкального колледжа: Владимира Васильевича Сердюка, руководителя оркестра народных инструментов Сергея Гавриловича Чумаченко, преподавателя теории музыки Наталью Авксентьевну Головченко (У Натальи Авксентьевны как раз был День рождения, и блестящее выступление одной из любимых учениц стало для нее прекрасным подарком), а также своих молодых коллег Павла Кораблева и Анну Бутримову. 

Антон СЛОВАКОВ

Фото Владимира Дорда

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

гитара Дом Чайковского новости сольный концерт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru