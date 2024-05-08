В Таганроге прошел патриотический конкурс рисунков на асфальте

В Таганроге сотрудники полиции вместе с представителями общественного совета провели патриотический конкурс рисунков на асфальте для учащихся школы № 30. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Конкурс проходил в предверии и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Все ребята проявили мастерство и творческий подход. Им были вручены подарки и грамоты, а команде, одержавшей победу – специальный приз в виде кубка.

Мероприятие прошло в неформальной и веселой обстановке. После конкурса ребята еще долго не расходились, обменивались впечатлениями и делали памятные фотографии.

Фото ГУ МВД по Ростовской области