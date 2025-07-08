В Таганроге прошел молодежный форум по дебатам Кубок «Чехова-2025»

С 1 по 5 июля в Точке кипения ИТА ЮФУ состоялся XXIII Всероссийский форум «Кубок Чехова», посвященный году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

23 года в Таганроге проходит традиционный Всероссийский форум «Кубок Чехова». Это один из немногих турниров в летний сезон, объединяющий старшеклассников и студентов для знакомства и обучения образовательной технологии дебатов, искусству споров и аргументации. Ежегодно в работе форума принимают участие порядка 100 школьников 14-18 лет и студенты. Вот и XXIII форум собрал 124 человека в Точке кипения ИТА ЮФУ из городов: Луга (Ленинградская область), Симферополя, Ростова-на-Дону, Кирова, Таганрога, а также студентов-иностранцев Южного федерального университета из Китая, Центральноафриканской Республики, Колумбии, Туркменистана, Нигерии.

Организаторами форума выступили Институт управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета (директор Ю.В. Развадовская), образовательный комплекс «Глобал–НПД» (директор Н.А. Штурбина), IT-компания «Логово» (М.С. Барсегян). Помощь в проведении оказали ТИК Таганрога (А.М. Ищенкко и В.Г. Ерасов), заводы «Красный Котельщик», «Прибой», ООО «Ирбис Тех».

Каждый форум проходит в своей уникальной тематике, в этом году общая тема дебатов была связана с Годом защитника Отечества, что имеет особую значимость в год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Форум прошел в трех форматах: Карла Поппера, Всемирного формата школьных дебатов, Британского формата Парламентских дебатов на русском, английском и китайском языках, а также ораторского турнира.

Команды городов Луга (тьютор П.И. Бай), Новомосковска (С.В. Николаева), Симферополя (А.А. Иович), Кирова (И.В. Чеботарева) находили аргументы и контраргументы в непростых темах форума, посвященных 80-летию Победы. Для этого они прочли книгу Генриха Гофмана «Герои Таганрога», посмотрели фильм о подпольщиках Таганрога и смогли пройти в финал игр.

Команды школ №6 (тьютор Н.А. Осипова), №10 (Н.И. Глазкова), № 25/11 (О.Д. Байбакова), «Глобал-НПД» (Л.А. Турик) в формате Карла Поппера смогли пройти в полуфинал. Студенческие команды (тьютор Ю.В. Привалова) с большим интересом прослушали мастер-классы и с не меньшим удовольствием играли на английском, китайском и русских языках.

Участники форума посетили мемориальный комплекс «Самбекские высоты» и познакомились с историей нашего города, деятельностью антифашистского подполья во время оккупации.

Завершились игры вручением призов победителям от организаторов и спонсоров форума и большим тортом с изображением тотема форума дебозаврика — от слова дебаты.

Людмила Турик, преподаватель ДО ИУЭС ЮФУ, фото ИУЭС ЮФУ