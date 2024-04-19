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В Таганроге прошел молодежный антифашистский форум

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Площадкой для его проведения стал Таганрогский музей-заповедник.

Новости Таганрога

Пятый молодежный антифашистский форум в рамках Всероссийской акции «День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны» состоялся 17 апреля в Таганрогском музее-заповеднике. Его участниками стали учащиеся таганрогских колледжей и техникумов.

В рамках форума открылся межмузейный выставочный проект «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», сформированный по материалам четырех музеев Ростовской области, а также Донецкого республиканского и Луганского краеведческого музеев, говорится в сообщении министерства культуры донского региона.

Ребята смогли увидеть обмундирование бойцов-защитников Донбасса, узнать о видах оружия. Также на выставке были представлены детали беспилотников ВСУ, осколки снарядов разного калибра. В завершение мероприятия прошел показ отрывка из документального фильма «Без срока давности. Адский колодец».

Фото: министерство культуры РО

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Таганрогская правда
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