В Таганроге прошел молодежный антифашистский форум

Площадкой для его проведения стал Таганрогский музей-заповедник.

Пятый молодежный антифашистский форум в рамках Всероссийской акции «День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны» состоялся 17 апреля в Таганрогском музее-заповеднике. Его участниками стали учащиеся таганрогских колледжей и техникумов.

В рамках форума открылся межмузейный выставочный проект «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», сформированный по материалам четырех музеев Ростовской области, а также Донецкого республиканского и Луганского краеведческого музеев, говорится в сообщении министерства культуры донского региона.

Ребята смогли увидеть обмундирование бойцов-защитников Донбасса, узнать о видах оружия. Также на выставке были представлены детали беспилотников ВСУ, осколки снарядов разного калибра. В завершение мероприятия прошел показ отрывка из документального фильма «Без срока давности. Адский колодец».

Фото: министерство культуры РО