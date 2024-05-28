В Таганроге прошел митинг в честь Дня пограничника

В честь Дня пограничника, ежегодно отмечаемого в России 28 мая, в Таганроге состоялся торжественный митинг.

У бюста нашего земляка, Героя Советского Союза, старшего матроса-пограничника Ивана Голубца собрались ветераны пограничной службы, воины-пограничники, несущие службу в Таганроге, депутаты городской Думы, представители администрации города и общественных организаций, школьники.

Со словами приветствия к участникам митинга обратились председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, заместитель главы администрации Таганрога Екатерина Громыко, председатель городского Совета ветеранов Николай Зубков и другие.

Инна Титаренко, в частности, отметила в своём выступлении, что никакое другое государство в мире не имеет такого количества стран-соседей и таких протяжённых границ, как Россия. Наша страна граничит с 18 странами. Ежедневно на охрану границ России выходит более 11 тысяч пограничных нарядов, десятки сторожевых кораблей и катеров. В сегодняшней сложной геополитической ситуации обеспечение нерушимости наших границ имеет особую значимость. Важна и помощь участникам СВО, оказанием которой ветераны-пограничники занимаются практически на постоянной основе.

Собравшиеся почтили минутой молчания память пограничников, ушедших из жизни. При этом председатель ветеранской организации «Пограничники Таганрога» Евгений Волошин напомнил, что в пограничном братстве принято считать, что пограничники не умирают, а «уходят в вечный дозор».

В завершение митинга по сложившейся традиции его участники возложили цветы к бюсту Ивана Голубца.

Источник dumataganroga.ru

Фото Анатолия Ивашова